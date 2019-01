Kassel

Bahnzulieferer Hübner übernimmt Zugelektronik-Entwickler

24.01.2019, 13:45 Uhr | dpa

Der nordhessische Bahnindustrie-Zulieferer Hübner will neben Zugteilen künftig auch Instrumente für die Führerstände von Schienenfahrzeugen anbieten. Die Hübner-Gruppe habe daher den bayerischen Bahnelektronikanbieter Gersys übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Kassel mit. Die Übernahme sei bereits vollzogen, zum Preis machte Hübner keine Angaben. Gersys mit Sitz in Wolfratshausen (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) hat 50 Mitarbeiter. Hübner hat weltweit knapp 3000 Mitarbeiter, davon 1100 in Kassel.

Bekannt ist Hübner vor allem für Übergangssysteme in Bussen und Bahnen. Die einer Ziehharmonika ähnlichen Verbindungsstücke erlauben den Wechsel zwischen einzelnen Wagen. Auch Fahrzeuggelenke, -gummidichtungen und Faltvordächer von Fluggastbrücken gehören zum Angebot. Durch die Übernahme käme nun Elektronik wie Fahrzeugrechner, Anzeige- und Fahrerassistenzsysteme hinzu. "Im Bereich Cockpit und Führerstand sehen wir interessante Wachstumsmöglichkeiten, die wir jetzt mit Gersys anfangen zu erschließen", sagte Hübner-Geschäftsführer Helge Förster.