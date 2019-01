Hamburg

Tennis-Anlage: Sanierung für 10 Millionen Euro

24.01.2019, 14:37 Uhr | dpa

Die traditionsreiche Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum wird bis 2020 umfassend modernisiert. Darauf einigten sich am Donnerstag die Stadt Hamburg, der Deutsche Tennis Bund (DTB), der Club an der Alster sowie der Mäzen Alexander Otto. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf bis zu zehn Millionen Euro. Den Hauptanteil von acht Millionen Euro spendet der Unternehmer Otto. Jeweils eine Million Euro steuern der DTB und die Stadt bei.

"Wir haben uns vorgenommen, Deutschlands größte und traditionsreichste Tennisanlage für die Zukunft gut aufzustellen, zukunftssicher zu machen und zu modernisieren", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote vor Journalisten. Es sollen Bedingungen geschaffen werden, "dass die internationalen Turniere im Beachvolleyball und auch insbesondere im Tennis im angemessenen Rahmen stattfinden können", meinte er weiter.