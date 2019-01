Koblenz

Blauzungenkrankheit breitet sich in den Ställen aus

24.01.2019, 15:11 Uhr | dpa

Die für Rinder und andere Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit hat sich in Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Inzwischen sei der Erreger in je einem Bestand in den Landkreisen Südwestpfalz, Bad Kreuznach, Trier-Saarburg und der Stadt Zweibrücken sowie in zwei Beständen im Kreis Kaiserslautern festgestellt worden, teilte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag mit. Das gesamte Bundesland bleibt weiterhin Sperrgebiet. Damit ist der Transport unter anderem von Rindern, Schafen und Ziegen eingeschränkt.

Die Blauzungenkrankheit kann vor allem diese Tiere befallen. Für den Menschen gilt der Erreger als ungefährlich. Sie wird über kleine blutsaugende Mücken zwischen den Tieren übertragen. Die Seuche war im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg ausgebrochen.