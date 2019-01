Frankfurt am Main

AfD will Mitglied wegen umstrittener Äußerungen ausschließen

24.01.2019, 15:58 Uhr | dpa

Hessens AfD-Landesvorstand will ein Parteimitglied wegen umstrittener Äußerungen aus der Partei ausschließen. Über einige Monate hinweg sei gezielt Material gesammelt worden, um die Erfolgsaussichten für ein Parteiausschlussverfahren gegen AfD-Politiker in Heusenstamm (Kreis Offenbach) sicherzustellen, sagte Landessprecher Robert Lambrou am Donnerstag in Wiesbaden.

Zu den konkreten Vorwürfen gegen das Parteimitglied wollte Lambrou keine Angaben machen. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im hessischen Landtag verwies aber unter anderem auf einen Bericht des Hessischen Rundfunks, in dem über rechtsextreme Äußerungen des Mannes berichtet wurde. Dieser vertrete inhaltliche Positionen, die bei der AfD nichts zu suchen hätten, sagte der Landessprecher. Mit dem Fall werde sich nun das Landesschiedsgericht befassen. Der AfD-Politiker aus Heusenstamm war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die AfD zählte in Hessen nach Angaben des Sprechers Ende letzten Jahres mehr als 2800 Mitglieder. Vorkommnisse wie mit dem Mitglied in Heusenstamm seien lediglich Einzelfälle im Landesverband, sagte Lambrou.