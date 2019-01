Kaiserslautern

Obdachloser gerettet: Bei Minusgraden auf Straße geschlafen

24.01.2019, 16:00 Uhr | dpa

Passanten haben einen obdachlosen Mann in Kaiserslautern vor einem möglichen Erfrierungstod gerettet. Er habe am Mittwochabend bei Minustemperaturen auf einer Straße in der Innenstadt gelegen und geschlafen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Passanten brachten ihn in ein nahes Einkaufszentrum, wo er sich aufwärmen konnte. Dort informierte ein Angestellter die Polizei. Die Beamten brachten den Mann in eine soziale Einrichtung.