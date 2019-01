Hamburg

Handelskammer Hamburg findet keinen neuen Präses

24.01.2019, 17:06 Uhr | dpa

Die Wahl eines neuen Präses für die Handelskammer Hamburg ist gescheitert. Keiner der beiden Kandidaten erreichte am Donnerstag die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen des Kammerplenums, so dass die Wahl in einigen Wochen wiederholt werden muss. Bis dahin können sich weitere Kandidaten bewerben. Bei der Wahl stimmten 30 Mitglieder des Plenums für den Hafenunternehmer Johann Killinger und 26 für Torsten Teichert, der eine Finanzfirma führt. Acht Stimmzettel waren leer, also Enthaltung. Um die Wahl zu gewinnen, hätte einer der beiden Kandidaten 33 der 64 Stimmen benötigt.

Die Kammer wollte einen Nachfolger für Tobias Bergmann bestimmen, der nach internen Auseinandersetzungen innerhalb des Bündnisses "Die Kammer sind wir" zurückgetreten war. Nun wird das Präsidium der Kammer über eine Übergangslösung beraten.