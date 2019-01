Erfurt

Ramelow verleiht Holocaust-Überlebendem Verdienstorden

24.01.2019, 17:35 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) verleiht dem Holocaust-Überlebenden Ivan Ivanji den Thüringer Verdienstorden. "Wir ehren ihn für sein Jahrzehnte währendes Engagement, die Verbrechen der Shoa aufzuarbeiten und die Erinnerung an die Opfer lebendig zu halten", sagte Ramelow am Donnerstag. Der Linkspolitiker wird für die Verleihung des Ordens am Samstag nach Belgrad reisen. Am selben Tag soll auch der 90. Geburtstag von Ivanji gefeiert werden.

Ivan Ivanji überlebte unter anderem die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei arbeitete er nach dem Krieg unter anderem als jugoslawischer Kulturattaché in Bonn und war jahrelang Generalsekretär des jugoslawischen Schriftstellerverbandes. Ramelow hob besonders Ivanjis Unterstützung der Gedenkstätte Buchenwald hervor. "Immer wieder spricht Ivan Ivanji öffentlich über seine Erfahrungen und sucht den Kontakt vor allem zu jungen Menschen", sagte Ramelow. Ivanji reiche die Hände zur Versöhnung.

Einen Tag nach der Verleihung des Thüringer Verdienstordens will Ramelow in der serbischen Hauptstadt an einer Gedenkveranstaltung anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages teilnehmen.