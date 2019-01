Meißen

Mann bei Wohnungsbrand in Meißen schwer verletzt

24.01.2019, 17:39 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Meißen ist am Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Der 66-Jährige sei bei den Löscharbeiten am Nachmittag gefunden worden, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Offenbar handle es sich um den Wohnungsinhaber. Er wurde in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht. Die Brandursache stand zunächst noch nicht fest.