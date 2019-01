Crimmitschau

Blankenhain bekommt 780 000 Euro für Sanierung des Schlosses

24.01.2019, 17:43 Uhr | dpa

Für die weitere Sanierung des Blankenhainer Schlosses bekommt die Stadt im Landkreis Weimarer Land rund 780 000 Euro an EU-Fördermitteln. Bauministerin Birgit Keller (Linke) überreichte am Donnerstag den Zuwendungsbescheid, wie ihr Ministerium mitteilte. Mit dem Geld soll der West-Ost- sowie der Westflügel saniert werden. Außerdem fließen Mittel in die Umgestaltung des Umfeldes. Die Gesamtkosten belaufen sich den Angaben zufolge auf 974 330 Euro.