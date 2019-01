Hamburg

"Europa"-Zeichen leuchtet auf ehemaligem Kraftwerk Bille

24.01.2019, 17:43 Uhr | dpa

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichheit: Das sind die Grundwerte der Europäischen Union und dafür leuchtet seit Donnerstagabend ein blauer "Europa"-Schriftzug auf dem Dach des ehemaligen Kraftwerk Bille in Hamburg. "Europa ist so allgegenwärtig, dass wir seine Vorteile oft für selbstverständlich halten", sagen die Initiatoren des Projekts, Caro Baumann und Johannes Schele vom Berliner Architekturbüro morePlatz in Berlin. Mit der Lichtinstallation möchten sie auf diese Werte aufmerksam machen und ein weit sichtbares Zeichen setzen. Ähnliche Installationen sind bereits an Standorten in Berlin, Bochum, Essen und Nürnberg zu sehen.