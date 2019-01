Kiel

THW Kiels Talent Kristjansson verletzt

24.01.2019, 17:48 Uhr | dpa

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss auf unbestimmte Zeit auf sein isländisches Talent Gisli Thorgeir Kristjansson verzichten. Der 19 Jahre alte Rückraumspieler wird am Freitag in seiner Heimat an der Schulter operiert, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Kristjansson hatte sich im letzten WM-Hauptrundenspiel der Isländer am Mittwoch in Köln gegen Brasilien (29:32) die Verletzung zugezogen. Er hatte auch bei der 19:24-Niederlage gegen die deutsche Mannschaft am vergangenen Samstag gespielt und überzeugt.

"Die Verletzung ist wirklich bedauerlich", sagte Kiels sportlicher Leiter Viktor Szilagyi. "Gerade angesichts seines jungen Alters ist es wichtig, dass jetzt schnellstmöglich Klarheit über die Schwere seiner Schulterverletzung herrscht und diese bestmöglich behandelt wird." Erst nach der Operation könne gesagt werden, wie lange der Isländer ausfällt. Nach der Operation wird er laut Szilagyi nach Kiel zurückkehren und mit der Reha beginnen.