Erfurt

Sprachkurse für 1600 Geflüchtete

24.01.2019, 17:50 Uhr | dpa

Ein Lehrbuch liegt in einem Deutschkurs für Flüchtlinge vor einem jungen Mann auf der Schulbank. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 1600 Geflüchtete haben im vergangenen Jahr in Thüringen vom Land geförderte Sprachkurse besucht. "Sprache ist der wohl wichtigste Faktor für eine gelingende Integration", sagte Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) am Donnerstag. In den Kursen werden Sprachkenntnisse einfacher Art vermittelt. Die meisten Teilnehmer kamen aus Afghanistan und Libyen. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. 2017 besuchten nach Ministeriumsangaben rund 1500 Flüchtlinge 99 Kurse; 2018 gab es 107 Kurse.