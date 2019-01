München

Frauentag wird in Bayern kein Feiertag

24.01.2019, 18:15 Uhr | dpa

Der Internationale Frauentag am 8. März wird in Berlin ein gesetzlicher Feiertag, aber nicht in Bayern. Arbeitsministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte am Donnerstag dem Radiosender Antenne Bayern, Frauen brauchten Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei der Versorgung ihrer Eltern, im Alter eine vernünftige Rente und immer Schutz vor Gewalt. Für einen Feiertag sehe sie keinen Bedarf. Der Freistaat ist mit 14 gesetzlichen Feiertagen ohnehin Spitzenreiter in Deutschland.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den 8. März am Donnerstag zum gesetzlichen Feiertag erklärt - mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken. Damit hat Berlin jetzt zehn gesetzliche Feiertage.