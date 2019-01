Magdeburg

Wissenschaftler: Hohe Schuldenlast ist großes Zukunftsrisiko

24.01.2019, 18:36 Uhr | dpa

Die Belastung mit Landesschulden ist in Sachsen-Anhalt nach Angaben eines Finanzwissenschaftlers zu hoch. Mit fast 9000 Euro Schulden pro Kopf liege das Land über dem bundesweiten Durchschnitt, sagte Professor Eckhard Janeba am Donnerstag in Magdeburg. Im Vergleich zum Jahr 2007 sei dieser Schuldenstand trotz des jahrelangen Niedrigzinses sogar leicht gewachsen. Das berge große Risiken für die Zukunft. Er plädiere für ein mittleres Schuldenniveau, sagte Janeba. In welchem Bereich das für eine Staatskasse liege, lasse sich jedoch nicht genau berechnen.

Zwei Entwicklungen sind Janeba zufolge zu beachten: Zum einen dürfte das Zinsniveau wieder anziehen - und damit auch die Summe, die Sachsen-Anhalt für seinen Schuldenberg von 20 Milliarden Euro an Zinsen zahlen muss. Zum anderen sagen Statistiker bis zum Jahr 2030 einen Einwohnerrückgang von zehn Prozent voraus. Die Schuldenlast, die jeder Erwerbstätige rechnerisch schultern muss, steige damit an.

Aus Janebas Sicht ist es sinnvoll, in guten wirtschaftlichen Zeiten auch verstärkt Schulden abzubauen. Dafür hätten die vergangenen acht Jahre sehr gute Voraussetzungen geboten. Das Hoch halte nach den jetzigen Prognosen noch bis nächstes Jahr an. Sachsen-Anhalt hatte sich nach dem Start der schwarz-rot-grünen Landesregierung vom früheren Plan verabschiedet, jedes Jahr eine höhere Summe an Schulden zu tilgen. Stattdessen baut es jetzt pro Jahr 100 Millionen Euro ab.

Janeba war auf Einladung des Landesrechnungshofs nach Sachsen-Anhalt gekommen, um mit Vertretern von Kommunen, dem Rechnungshof und aus den Kommunen über den Umgang mit Schulden zu diskutieren. Janeba ist seit 2004 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim.