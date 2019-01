Bremen

AfD-Politiker Magnitz bedankt sich bei Helfern mit Wein

24.01.2019, 18:43 Uhr | dpa

Der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz hat sich mit zwei Flaschen Wein bei den beiden Handwerkern bedankt, die nach dem Angriff auf ihn Erste Hilfe geleistet haben. Die beiden Männer aus Papenburg hätten das im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erzählt, meldete die Zeitung am Donnerstag. Getroffen habe sich Magnitz mit den Männern in dieser Woche auf einer Baustelle im Bremer Theater. "Das stimmt", bestätigte Magnitz auf dpa-Rückfrage - um was für einen Wein es sich handelte, wisse er aber nicht. "Ich bin kein Weinexperte. Ich habe im Weingeschäft gesagt, es sollte was Ordentliches sein", erzählte der Politiker.

Magnitz war im Januar Opfer eines Angriffs geworden. Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen, wie er von einem Mann mit Kapuze von hinten umgerannt und dabei mit dem Ellenbogen offenbar am Kopf getroffen wird. Magnitz, der beide Hände in den Manteltaschen hat, stürzt dabei zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf. Danach ist zu sehen, wie die Tatverdächtigen flüchten. AfD-Vertreter hatten von einer Attacke mit einem Kantholz und Tritten gegen den am Boden liegenden Magnitz gesprochen. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung.