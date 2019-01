Ulm

CDU über Grüne: "Politischer Arm der Deutschen Umwelthilfe"

24.01.2019, 18:49 Uhr | dpa

Im Streit um Fahrverbote und Schadstoffgrenzwerte attackiert die baden-württembergische CDU neben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nun auch ihren grünen Koalitionspartner. Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, sagte der in Ulm erscheinenden "Südwest Presse" (Freitag), die Umwelthilfe führe "einen Feldzug gegen den Verbrennungsmotor in Baden-Württemberg, und leider kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Grünen mitunter als politischer Arm der DUH agieren."

Die DUH hatte vor Gericht das seit Januar geltende Fahrverbot für Euro-4-Diesel in der Landeshauptstadt Stuttgart erstritten. "Wenn man die Haltung der Grünen zur DUH und zur Verbotskultur anschaut, ist eine Nähe unverkennbar", sagte Hagel der Zeitung. Er fügte hinzu: "Die Grünen wollen den Menschen vorschreiben, wie sie zu leben und wie sie sich zu bewegen haben." Auf ihrer Klausurtagung im Kloster Schöntal an diesem Freitag und am Samstag will die Südwest-CDU eine Erklärung verabschieden, in der sie eine Neubestimmung der Luftschadstoffgrenzwerte fordert.