Autofahrer will Alkohol erst nach Unfall getrunken haben

24.01.2019, 21:32 Uhr | dpa

Die Polizei hat den Fahrer eines Unfallwagens erst im zweiten Versuch am Unglücksort angetroffen. Das verlassene Auto sei am Donnerstagmorgen in Tanna (Saale-Orla-Kreis) gemeldet worden, teilte die Polizei Saalfeld mit. Sowohl bei der Unfallaufnahme am Ort als auch an der Anschrift des Fahrzeughalters hätten die Beamten aber niemanden angetroffen. Beim zweiten Versuch seien dann zwei Personen an dem Auto mit Totalschaden angetroffen worden, darunter der 56-jährige Halter, bei dem die Polizei einen Alkoholwert von 0,79 Promille feststellte. Der 56-Jährige gab allerdings an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Er hatte den Unfall nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr nachts selbst verursacht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.