Kassel

SMA informiert über geplanten Konzernumbau

25.01.2019, 01:07 Uhr | dpa

Über Details zur seiner geplanten Umstrukturierung will der Solarkonzern SMA heute bei seinem Kapitalmarkttag in Kassel informieren. Man werde einen Überblick über die aktuelle Marktentwicklung und Produkte geben sowie Innovationen vorstellen, erklärte das Unternehmen in Niestetal. Bereits am Donnerstag hatte SMA vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2018 vorgelegt. Demnach sank der Umsatz auf 761 Millionen Euro nach 891 Millionen Euro im Vorjahr. SMA erfüllte trotz stark gesunkener Preise und Problemen in China knapp die eigenen Prognosen. Im laufenden Jahr will der Konzern 425 Vollzeitstellen abbauen, davon mehr als 100 in Nordhessen.