Hamburg

Deutsche Handballer spielen gegen Norwegen im WM-Halbfinale

25.01.2019, 01:18 Uhr | dpa

Die deutschen Handballer spielen am heutigen Freitagabend gegen Norwegen um den Einzug in das Finale der Weltmeisterschaft. Für das Halbfinale in Hamburg stehen Bundestrainer Christian Prokop alle 16 Spieler seines WM-Kaders zur Verfügung. Bei einem großen Turnier war die DHB-Auswahl zuletzt bei der erfolgreichen EM 2016 ebenfalls im Halbfinale auf die Skandinavier getroffen. Damals hatte die deutsche Mannschaft ein hochspannendes Spiel mit 34:33 nach Verlängerung für sich entschieden. Das WM-Endspiel findet am Sonntag im dänischen Herning statt, wo vorab auch das Spiel um den dritten Platz ausgetragen wird.