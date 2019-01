Wiesbaden

33-Jähriger bei Festnahme verletzt

25.01.2019, 06:00 Uhr | dpa

Ein 33-Jähriger ist bei einer Festnahme in Erbenheim verletzt worden, nachdem die Polizei einen Schuss abgegeben hatte. Der Mann wurde verdächtigt, Drogenhandel zu betreiben, wie die Polizei Westhessen am Donnerstagabend mitteilte. Der 33-Jährige und ein 41-jähriger Begleiter waren in einem Auto, als sie festgenommen werden sollten. Durch den Schuss eines Polizisten sei eine Glasscheibe zerborsten, ein Splitter habe den Mann verletzt. Schussverletzungen habe keiner der Männer erlitten. Der Leichtverletzte kam ins Krankenhaus, konnte dieses aber bereits wieder verlassen. Wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und der Schussabgabe wird ermittelt.