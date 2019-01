Frankfurt am Main

Eröffnung des Frankfurter Fernbus-Bahnhofs verzögert sich

25.01.2019, 06:02 Uhr | dpa

Dichtes Gedränge herrscht an einem Fernbus, der an einer Haltebucht am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen ist. Foto: Boris Roessler (Quelle: dpa)