Regensburg

Eingeschneite Hirsche bekommen Futter per Kraxen-Kurier

25.01.2019, 07:16 Uhr | dpa

Jäger Arno Bletzinger und sein Jagdhund Baldur vom Forstbetrieb Sonthofen bringt ausgerüstet mit Tourenski Heu für die Wildtiere in den Wald. Foto: Armin Paul-Prößler/Archiv (Quelle: dpa)

Die Schneemassen vom Jahresbeginn stellen auch die geschätzt 3300 Hirsche in den bayerischen Alpen und ihre Futterlieferanten vor besondere Herausforderungen. Die rund 50 Berufsjäger und Förster können die Futterstellen teils nur mit Schneeschuhen oder Tourenski erreichen, wie Philipp Bahnmüller von den Bayerischen Staatsforsten in Regensburg sagte. Manche Anmärsche seien sehr lang. Stellenweise werde das Heu auf dem Rücken geschnallt auf Kraxen zu den Fütterungen gebracht. Die Helfer füttern jeden Winter an 60 festen Stellen vom Allgäu bis nach Berchtesgaden. Heuer folgten sie aber auch Tierspuren im Schnee, sagte Bahnmüller.