Hamburg

Hamburger S-Bahn: Kurzschluss verursacht Streckensperrung

25.01.2019, 07:31 Uhr | dpa

Wegen eines Feuerwehreinsatzes an einem Hamburger S-Bahnhof ist am Freitagmorgen die S-Bahnstrecke zwischen Neugraben und Wilhelmsburg gesperrt worden. Der Brand sei auf einen leerstehenden Zug auf einem Nebengleis des Bahnhofs Harburg Rathaus zurückzuführen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dort habe es einen Kurzschluss gegeben. Daraufhin seien Unrat und Laub im Gleisbett in Brand geraten. Von der Sperrung ab etwa 6.00 Uhr waren die Züge der S-Bahnlinien 3 und 31 betroffen, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.