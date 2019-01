Kassel

16-Jährige überfallen und verletzt

25.01.2019, 07:39 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben eine 16-Jährige in Kassel auf der Straße überfallen und verletzt. Die Jugendliche erlitt bei dem Vorfall einen Nasenbeinbruch und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Nach Angaben der jungen Frau war sie am frühen Donnerstagabend im Stadtteil Oberzwehren unterwegs, als ihr die zwei Unbekannten entgegenkamen. Einer habe ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihr das Handy aus der Hand gerissen, hieß es. Der andere habe ihre Umhängetasche geraubt. Anschließend flüchteten die beiden Männer.