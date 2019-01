Berlin

Toter Obdachloser im Spaßbad "Blub" entdeckt

25.01.2019, 08:35 Uhr | dpa

Im ehemaligen "Berliner Luft- und Badeparadies" (Blub) in Berlin-Neukölln ist ein toter Obdachloser gefunden worden. Passanten haben den 51 Jahre alten Mann Donnerstagnacht kurz nach 23.00 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen "Blub" in der Buschkurgallee entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte der Mann keinen festen Wohnsitz. Es gebe zudem keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nur eine Obduktion könne nähere Erkenntnisse liefern.