Hamburg

Kellerbrand in Wandsbek: Feuerwehr rettet zwei Katzen

25.01.2019, 08:42 Uhr | dpa

Bei einem Feuerwehreinsatz im Hamburger Stadtteil Wandsbek haben Einsatzkräfte zwei Katzen gerettet. Der Feuerwehr zufolge hatte ein Anrufer in der Nacht zu Freitag Rauch und Brandgeruch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Vor Ort traf die Feuerwehr auf mehrere Menschen, die bereits vor dem Haus standen. Die Bewohner kamen während der Löschaktion in einem Großraumrettungswagen unter. Unter ihnen war auch der Besitzer der beiden Katzen, die von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt wurden. Er konnte sie wohlbehalten entgegennehmen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Der Brand konnte zwar bald gelöscht werden, mit dem Belüften und Aufräumen dauerte der Einsatz jedoch mehr als zwei Stunden, da sich im betroffenen Kellerverschlag der Unrat stapelte.