Frankfurt am Main

Autobahn 5 Richtung Darmstadt nach Lastwagenunfall gesperrt

25.01.2019, 08:55 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall müssen sich Autofahrer in Frankfurt auf der A5 Richtung Darmstadt auf Probleme im morgendlichen Berufsverkehr einstellen. Die Autobahn sei am Freitagmorgen zwischen dem Nordwestkreuz und Westkreuz in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt worden, da der Lastwagen noch geborgen werden müsse, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Sattelzuges war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Baustellenanhänger gefahren. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und leicht verletzt. Die Sperrung der Autobahn sollte laut Polizei bis etwa 8 Uhr andauern.