Offenbach am Main

Mildere Temperaturen am Wochenende in Hessen erwartet

25.01.2019, 08:59 Uhr | dpa

Nach eisigen Temperaturen wird es am Wochenende in Hessen ein wenig milder. Am Freitag bleibt es zwar zunächst frostig mit Minusgraden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Vielfach kann es auch noch zu Dauerfrost und lokaler Glätte kommen. Ab dem Abend fällt Schnee, der später in Regen übergeht.

Am Samstag steigen die Temperaturen dann über den Gefrierpunkt auf bis zu maximal fünf Grad. Dazu bleibt es wolkig mit Regenschauern. In der Nacht zu Sonntag kann es in den Hochlagen teilweise zu Schneeregen oder Schnee mit Glätte kommen. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei vier bis sieben Grad.