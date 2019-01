Buxtehude

Trotz Personalsorgen will Buxtehuder SV Siegesserie ausbauen

25.01.2019, 09:03 Uhr | dpa

Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV reist mit Personalsorgen zur Partie bei der Neckarsulmer Sport-Union am Samstag (19 Uhr). Neben Torhüterin Julia Gronemann (Schulterprobleme), die definitiv ausfallen wird, konnten einige Spielerinnen unter der Woche krankheitsbedingt nicht voll trainieren. Obwohl der BSV nach drei Siegen in Folge dennoch als Favorit in die Begegnung geht, warnte Trainer Dirk Leun: "Neckarsulm hat einen spielstarken Rückraum, der mit einem hohen Tempo spielen kann. Wir müssen eine sehr konzentrierte Leistung abrufen, um die zwei Punkte mitzunehmen."