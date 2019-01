Karlsruhe

Karlsruhe ordnet Prüfung von U-Haft in Babymordprozess an

25.01.2019, 10:41 Uhr | dpa

Die Untersuchungshaft für den Angeklagten im Frankenthaler Babymordprozess muss nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überprüft werden. Die Verfassungsrichter gaben in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss einer Verfassungsbeschwerde des Mannes statt. Der seit Mai 2016 ohne Urteil in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte sei in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt. Nun muss das Oberlandesgericht Zweibrücken darüber entscheiden, ob er auf freien Fuß kommt (Az: 2 BvR 2429/18).

Der Deutsche soll seine zwei Monate alte Tochter aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und so umgebracht haben. Gegen ihn wird derzeit bereits zum zweiten Mal vor dem Landgericht Frankenthal verhandelt. Ein erster Prozess war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin geplatzt.