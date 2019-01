Koblenz

Technischer Defekt löst Amokalarm an Schule aus

Koblenz (ots) - Den falschen Amokalarm an einer Koblenzer Grundschule hat ein technischer Defekt ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kann eine vorsätzliche Alarmauslösung somit ausgeschlossen werden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag. Die Schule mit ihren rund 300 Schülern war daraufhin evakuiert worden.