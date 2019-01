Hannover

Althusmann: Ursache für Containerschiff-Havarie ungeklärt

25.01.2019, 10:46 Uhr | dpa

Mehr als drei Wochen nach der Havarie des Containerschiffes "MSC Zoe" hat die niedersächsische Landesregierung nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über die Unfallursache. "Die Gründe sind bislang nicht erkennbar", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag im Landtag in Hannover. Daher wolle er sich auch nicht an Spekulationen beteiligen, ob eine mangelhafte Sicherung der Ladung eine Ursache war. Welche Schritte zur Verhütung von ähnlichen Havarien in Betracht kommen werden, sei erst anhand der Unfallanalyse sinnvoll zu bewerten.

Der gewaltige Frachter hatte in der Nacht zum 2. Januar auf dem Weg nach Bremerhaven bei stürmischer See fast 300 Container verloren, darunter auch zwei mit Gefahrenstoffen. Die Bergung aller Container wird vermutlich mehrere Monate dauern.

Althusmann sagte, die niederländischen Behörden hätten eine Untersuchung zu den Ursachen des Unglücks eingeleitet. Zudem ermittelten die Wasserschutzpolizei Bremerhaven und die niederländische Staatsanwaltschaft gemeinsam, ob Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz zur Havarie des Frachters geführt hätten.

Nach Angaben der Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchungen in Hamburg laufe außerdem eine amtliche Ermittlung, die mit einem ausführlichen Bericht abschließen werde. Dieser werde Ursachen und konkrete Sicherheitsempfehlungen enthalten, so der Minister. Nach dem Seesicherheitsuntersuchungs-Gesetz sei dafür ein Jahr vorgesehen.