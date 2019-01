Frankfurt am Main

Arbeitsagentur: Teurer Wohnraum verschärft Pendler-Problem

Teurer Wohnraum verschärft nach Einschätzung der Arbeitsagentur das Pendlerproblem in der Rhein-Main-Region. "Viele Arbeitnehmer können sich das Leben in der Großstadt nicht mehr leisten", erklärte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, am Freitag bei der Vorstellung der jüngsten Pendlerstatistik. Familie und Beruf ließen sich bei langen Anfahrtswegen schwerer vereinbaren. Außerdem blieben Ausbildungsplätze im Ballungsraum unbesetzt, weil für die jungen Leute ein Umzug zu teuer würde.

Den Daten zufolge ist die Zahl der Einpendler aus anderen Bundesländern binnen eines Jahres um 4 Prozent auf knapp 380 000 Menschen gewachsen. Das heißt: Zur Jahresmitte 2018 reiste jeder siebte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zum Job in Hessen aus einem anderen Bundesland an. Die größten Gruppen kamen aus Rheinland-Pfalz (106 334) und Bayern (64 994). Die Binnenpendler innerhalb Hessens wurden nicht erfasst. In der anderen Richtung wuchs die Zahl der Auspendler um 3,6 Prozent auf 255 450 Menschen.