Dresden

Kleiner Ballsaal im Residenzschloss übergeben

25.01.2019, 11:09 Uhr | dpa

Mit dem Kleinen Ballsaal ist ein weiterer prächtiger Raum im Dresdner Residenzschloss originalgetreu rekonstruiert. "Sachsen ist ein Kulturland, wir fühlen uns unseren Wurzeln verpflichtet", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag bei der Schlüsselübergabe an die Staatlichen Kunstsammlungen. Die bisher in 30 Jahren ins Schloss investierten rund 341 Millionen Euro zeugten von Kontinuität und Verständnis für das sächsische Kulturgut. Der Bund beteiligte sich mit rund 29 Millionen Euro. In den mit Gold, Marmor und Kristall bestückten Saal aus dem 19. Jahrhundert flossen rund 6,1 Millionen Euro.