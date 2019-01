Kiel

Stegner wirbt für Brexit-Beauftragten im Norden

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hat im Landtag für die Einführung eines Brexit-Beauftragten für Schleswig-Holstein geworben. Es gehe darum, dass Schleswig-Holstein für den Fall eines ungeregelten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union am 29. März gewappnet sei, sagte Stegner am Freitag in Kiel. Die von der Landesregierung für einen harten Brexit geplante Task Force sei eine gute Idee, aber es wäre sinnvoll, auch einen Brexit-Beauftragten zu installieren. Redner von CDU, den Grünen und der FDP lobten den Impuls der SPD, bezeichneten aber die Einführung eines Brexit-Beauftragten als nicht notwendig. Schleswig-Holstein sei gut aufgestellt. Großbritannien ist der fünftgrößte Handelspartner des nördlichsten Bundeslandes.