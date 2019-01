Stuttgart

Schüler wünschen Einbeziehung des Handys in den Unterricht

25.01.2019, 11:22 Uhr | dpa

Die Schüler wünschen sich einen aktive Einbeziehung des Handys in den Unterricht. Die Schulleitungen müssten darüber nachdenken, wie das Handy positiv im Unterricht genutzt werden könne, sagte der Chef des Landesschülerbeirates, Leandro Cerqueira-Karst, am Freitag in Stuttgart. Dann müsse man sich dann aber auch Gedanken machen über Schüler, die sich so ein Gerät nicht leisten könnten. Für sie müssten gegebenenfalls Handys bereitgestellt werden. Beiratsmitglied Ingo Heide erklärte, es gehe darum, im Unterricht einen bewussten Umgang mit dem Handy zu vermitteln. Das sei besser als ein Handy-Verbot, das es an vielen Schulen gebe.