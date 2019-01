Gotha

Zug fährt in Auto: Fahrer schwer verletzt

25.01.2019, 11:24 Uhr | dpa

Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Zug in Gotha schwer verletzt worden. Der Mann habe einen schrankenlosen Bahnübergang befahren und die herannahende Thüringer Waldbahn übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Zusammenprall sei der Wagen gegen einen Gartenzaun geschoben worden. Die Feuerwehr habe den eingeklemmten Mann befreien müssen. Er wurde nach dem Unfall am Donnerstag laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der 63 Jahre alte Fahrer der Bahn sei nicht verletzt worden. Ob sich Passagiere im Zug befanden, konnte die Polizei nicht sagen. Den Gesamtschaden schätzte sie auf 4000 Euro.