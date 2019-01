Erfurt

Gedenken: Historiker warnt vor verzerrtem Geschichtsbild

25.01.2019, 11:26 Uhr | dpa

Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat der Historiker Götz Aly in Erfurt vor einem verzerrten Blick in die Vergangenheit gewarnt. Es bestehe die Gefahr, dass in vielen deutschen Familien die Beteiligung der eigener Vorfahren an den nationalsozialistischen Gräueltaten beschönigt werde, sagte Aly bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am Freitag im Thüringer Landtag. Aly zählt durch zahlreiche Werke zum Holocaust zu den bekanntesten deutschen NS-Forschern.

Selbst Menschen, die aus sozialistischen Elternhäusern stammten, seien im Laufe des Krieges von der NS-Ideologie durchdrungen worden, sagte Aly. Auch diese Menschen seien Teil Deutschlands und der deutschen Geschichte. Das dürfe nicht vergessen werden, mahnte er.

In Thüringen wird am Freitag an mehreren Orten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Neben der Gedenkstunde im Landtag gibt es weitere in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald und bei der Jüdischen Landesgemeinde.