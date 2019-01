Erfurt

31 Schulen können Millionen für Schulsanierung beantragen

25.01.2019, 11:26 Uhr | dpa

Weitere Thüringer Schulen können in den kommenden Jahren mit der Sanierung ihrer Gebäude beginnen. Das Land stelle dieses Jahr 31 Einrichtungen Geld aus verschiedenen Fördertöpfen in Aussicht, sagte Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) am Freitag in Erfurt. Insgesamt handele es sich um rund 56 Millionen Euro. Ein Teil der Summe kommt aus Bundesmitteln, zudem gibt es Geld aus dem Schulbauprogramm des Landes sowie dem Ersatzschulprogramm für Privatschulen.

Die Umsetzung der Bauvorhaben wird aber noch einige Zeit dauern, da die Mittel erst nach einem zweistufigen Antragsverfahren ausgezahlt werden. Die ausgewählten Schulen müssen nun weitere Unterlagen einreichen. Zusätzlich bekommen die staatlichen Schulträger in diesem Jahr 40 Millionen Euro als jährliche Investitionspauschale.