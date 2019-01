Lahti

Langläuferin Hennig holt Bronze bei Junioren-WM in Lahti

25.01.2019, 13:41 Uhr | dpa

Die deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat bei der Junioren-WM im finnischen Lahti ihre erste Medaille geholt. Über 15 Kilometer in der klassischen Technik belegte die 22 Jahre alte Oberwiesenthalerin am Freitag den dritten Platz und sicherte sich so Bronze. Hennig startet normal im Weltcup und hat in diesem Winter bereits drei Top-10-Resultate eingefahren. Sie gilt als derzeit beste deutsche Langläuferin.