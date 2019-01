Herzberg (Elster)

Unbekannte brechen in Kirche in Herzberg ein

25.01.2019, 13:43 Uhr | dpa

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Kirche in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) eingebrochen. Dabei haben sie Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach fiel Mitarbeitern der Kirche der Diebstahl am Donnerstagnachmittag auf. Sie erstatteten noch am Donnerstag Anzeige. Unter den gestohlenen Gegenständen befinden sich unter anderem eine Mikrofonanlage und eine Glocke. Die Ermittlungen dauern an.