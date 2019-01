Hannover

22 politisch motivierte Angriffe auf Landwirtschaft

25.01.2019, 13:47 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) In Niedersachsen hat es nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums im vergangenen Jahr 22 politisch motivierte Attacken auf Agrar- und Jagdeinrichtungen gegeben. In der Mehrzahl der Fälle sei nicht erkennbar gewesen, ob die Täter Angehörige militanter Tierschutzorganisationen gewesen seien, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag im Landtag in Hannover. 2014 bis 2018 wurden den Angaben nach insgesamt 132 Straftaten im Themenbereich Tierschutz und Jagd registriert. In 21 Fällen nehmen die Behörden aufgrund der Tatumstände an, dass militante Tierrechtler dahinter steckten. Zu den häufigsten Delikten gehören Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. 13 dieser Straftaten werden der "Animal Liberation Front" zugerechnet, acht weitere lasten die Behörden Mitgliedern der "Kampagne gegen Tierfabriken Niedersachsen" an.