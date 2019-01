Bad Ems

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht weiter zurück

25.01.2019, 14:00 Uhr | dpa

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in Rheinland-Pfalz erneut gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, bewirtschafteten im vergangenen Jahr knapp 16 800 Betriebe im Land insgesamt 706 900 Hektar Fläche. Das entspricht einem Rückgang von knapp 300 Betrieben im Vergleich zum Vorjahr (minus 1,8 Prozent).

Im Bundesvergleich nahm die Zahl der Betriebe lediglich um 1,2 Prozent auf 266 690 Betriebe ab. Gegenüber dem Jahr 2010 hat die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz um 18,5 Prozent abgenommen (minus 3800 Betriebe). Im gleichen Zeitraum wurde deutschlandweit ein Rückgang um knapp elf Prozent festgestellt.