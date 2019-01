Borna

Rund 121 000 Euro für Stadtentwicklung von Borna

25.01.2019, 15:12 Uhr | dpa

Der Freistaat fördert die nachhaltige soziale Stadtentwicklung von Borna (Landkreis Leipzig) mit 121 000 Euro aus Landes- und EU-Mitteln. Damit werde die Einrichtung eines generationsübergreifenden Begegnungszentrums in einem leerstehenden Innenstadtgeschäft unterstützt, teilte das Innenministerium in Dresden am Freitag mit. Als "MitMachLaden" soll Anziehungspunkt, Veranstaltungsort und sozialer Treffpunkt für Jung und Alt werden. Von 2014 bis 2020 hat Borna nach Ministeriumsangaben insgesamt 516 000 Euro zugewiesen bekommen, um auch etwa sein Hochhausviertel schöner zu gestalten.