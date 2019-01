Magdeburg

Verband: Gastronomie auf dem Land droht auszusterben

25.01.2019, 15:14 Uhr | dpa

Der demografische Wandel macht dem Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt laut Dehoga-Verband vor allem auf dem Land zu schaffen. Betriebe seien verstärkt in die Lage gekommen, schließen zu müssen, betonte Dehoga-Präsident und Hotelier Michael Schmidt am Freitag. Hoteliers und Gastwirte, die ihre Betriebe nach der Wende eröffnet hätten, gingen nun in den Ruhestand, fänden aber keine Nachfolger. Dies führe auf Dauer zu einer Unterversorgung des ländlichen Raums.

Um das Gastgewerbe bei der Suche nach Personal zu unterstützen, hat der Dehoga Sachsen-Anhalt ein eigenes Projekt mit Azubis aus Vietnam angeschoben. Derzeit machen laut Schmidt 30 junge Vietnamesen eine Ausbildung in Hotels und Gaststätten in Sachsen-Anhalt.