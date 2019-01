Stuttgart

Feinstaubalarm in Stuttgart endet am Wochenende

25.01.2019, 15:18 Uhr | dpa

Der erste Feinstaubalarm des Jahres endet in der Nacht auf Samstag. Das teilte die Stadt Stuttgart am Freitag mit. Autofahrer sind so lange noch aufgefordert, ihr Fahrzeug stehen zu lassen. Dann soll sich laut Meteorologen der Luftaustausch in der Atmosphäre verbessern. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid sollen dann wieder leichter abziehen können. Feinstaubalarm wird in der Landeshauptstadt immer dann ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage hinweg einen geringen Luftaustausch erwarten.