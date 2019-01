Düsseldorf

Dienstag Warnstreiks in AWO-Einrichtungen: Kitas betroffen

25.01.2019, 15:19 Uhr | dpa

Ein Kind spielt in einer Awo-Kita in einem bunten Bällebad. Foto: Christian Charisius/Archiv (Quelle: dpa)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Dienstag (29. Januar) zu ganztägigen Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW aufgerufen. Es müsse mit Schließungen von AWO-Kindertagesstätten und der AWO-Betreuung in Offenen Ganztagsschulen gerechnet werden, teilte Verdi NRW am Freitag mit. "Gestreikt wird aber auch in Einrichtungen der Altenpflege, Sozialstationen, Beratungsstellen, ambulanten Pflegediensten, Verwaltungen und technischen Diensten", sagte eine Verdi-Sprecherin.

In den Einrichtungen, die vom Streik betroffen sind, werde es Notfallvereinbarungen geben. "In unseren Seniorenzentren wird so die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sichergestellt. In den Kitas versuchen wir, Notgruppen einzurichten", sagte eine AWO-Sprecherin.

Alle Streikteilnehmer sollen zu einer Verdi-Kundgebung nach Düsseldorf fahren. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung findet dort am Dienstag die zweite Verhandlungsrunde statt.

Verdi will eine Angleichung der Löhne an das Lohnniveau im öffentlichen Dienst und fordert daher für die 65 000 Beschäftigten der AWO NRW zehn Prozent mehr Lohn. Die Laufzeit soll 13 Monate betragen. Die Arbeitgeber haben gestaffelt insgesamt sieben Prozent bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Die AWO NRW betreibt nach eigenen Angaben rund 3000 Einrichtungen, darunter 729 Kitas, 490 Offene Ganztagsbetreuungen und 132 Seniorenzentren.