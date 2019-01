Stuttgart

Verteidiger Baumgartl vor München-Spiel nicht im Training

25.01.2019, 15:29 Uhr | dpa

Der Einsatz von Timo Baumgartl im Spiel des abstiegsbedrohten VfB Stuttgart am Sonntag beim FC Bayern München ist weiter fraglich. Der Innenverteidiger habe auch am Freitag das Training ausgelassen, sagte ein Sprecher des schwäbischen Fußball- Bundesligisten. Ob Baumgartl am Samstag trainieren werde, sei offen. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler hatte in den vergangenen Tagen über Schwindelgefühle geklagt.