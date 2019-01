Wunsiedel

Polizeibeamter schießt auf Angreifer

25.01.2019, 15:32 Uhr | dpa

Ein Polizeibeamter hat bei einem Einsatz in Oberfranken mehrmals auf einen Mann geschossen. Der 55-Jährige wurde bei dem Vorfall in Wunsiedel am Donnerstag aber nicht getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie oft und wohin genau der Beamte geschossen hat, war der zuständigen Pressestelle der Polizei Oberfranken zunächst nicht bekannt.

Als die Ehefrau des 55-Jährigen nach einem Streit zu einem Nachbarn flüchtete, verständigte dieser die Polizei. Als die eingetroffenen Polizeibeamten mit dem betrunkenen Mann reden wollten, habe sich dieser aggressiv gezeigt und sei mit einem Beil und einem größeren Holzstock auf die Beamten losgegangen. Einer der Polizisten habe dann seine Schusswaffe eingesetzt, woraufhin der Angreifer festgenommen werden konnte. Dabei habe sich der 55-Jährige leicht am Kopf verletzt, wie ein Sprecher sagte. Auch ein Polizeibeamter zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie bei dem Einsatz der Schusswaffe eines Polizisten üblich, hat das Bayerische Landeskriminalamt Ermittlungen diesbezüglich übernommen. Ein solches Vorgehen ist Standard. Gegen den 55-jährigen Angreifer hat die Kriminalpolizei Hof Ermittlungen aufgenommen.