Rosbach vor der Höhe

Junge Fahrerin mehrere Tage nach Unfall gestorben

25.01.2019, 15:36 Uhr | dpa

Wenige Tage nach dem Unfalltod eines 21-Jährigen ist auch die Fahrerin des Unglückswagens gestorben. Die 20-Jährige war bei dem Unfall am Sonntag bei Rosbach (Wetteraukreis) schwer verletzt worden. Die Frau sei dann am Donnerstag gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die junge Fahrerin war mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 455 in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie mit einem Lastwagen zusammen. Der 21-jährige Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Neben der 20-Jährigen erlitten auch zwei weitere Insassen schwere Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.